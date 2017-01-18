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Экономика

Путин поручил правительству повысить устойчивость роста российской экономики

18 Января 2017 15:14
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Путин поручил правительству повысить устойчивость роста российской экономики

Москва, 18 января. В российской экономике наметились положительные тенденции, однако они по-прежнему неустойчивые. Такое заявление сделал в среду президент России Владимир Путин.

«Нам нужно определиться, что является самым главным для того, чтобы поддержать эти положительные явления в российской экономике», —  отметил он.

Эксперты ожидают, что российская экономика вновь вернется к стадии роста после падения в 2016 году. По мнению аналитиков ООН, ВВП России вырастет в этом году на 1%. Об этом говорится в докладе о состоянии и перспективах экономики WESP-2017 департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

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