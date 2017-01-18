Депутаты «Единой России» и «Яблока» рассказали о стычке в петербургском ЗакСе

18 Января 2017 15:32 31

Санкт-Петербург, 18 января. Председатель петербургского отделения партии «Яблоко» прокомментировал Федеральному агентству новостей скандал, разгоревшийся в городском парламенте при принятии постановления по Исаакиевскому собору.

По мнению депутата, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров повел себя непрофессионально, не предложив и не позволив внести поправки в предложенный документ.

«Нет никаких сомнений, учитывая единодушие фракций «Единая Россия» и ЛДПР по этому вопросу, что обращение было бы принято, но не позволить внести на рассмотрение поправки — это прямое нарушение регламента, — объясняет Амосов. — Яблоко хотело предложить вполне конструктивные поправки, касающиеся необходимости составления соглашения между РПЦ, министерством культуры и городом. Я просил всего час на подготовку поправок, сделать их заранее было невозможно, потому что документ был представлен в ЗакС только сегодня».

Макаров внес постановление на голосование, несмотря на возмущение «яблочников», и оно было принято подавляющим большинством голосов. Амосов пытался апеллировать к руководителю фракции «Единая Россия» Александру Тетердинко, перемещался по залу заседаний и скандировал свои требования. Депутаты-единороссы пытались его утихомирить, хватая за руки и настаивая, чтобы он покинул помещение.

«Ни о какой драке речи, конечно, не было, — рассказал Амосов. — Но меня схватили за руки, толкали и пытались вывести из зала, что совершенно недопустимо. В итоге, после замечания со стороны спикера, парламентарии успокоились и вернулись на свои места».



При этом депутат Заксобрания Петербурга шестого созыва, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко уверяет, что никакого нарушения прав Михаила Амосова не было. Просто он сам пропустил момент, когда можно заявлять поправки.

«По регламенту заседаний Законодательного собрания проект постановления может быть проголосован сразу в двух чтениях, — говорит Тетердинко. – За основу и сразу в окончательном чтении. После того, как он был принят за основу, Михаил Иванович Амосов не выражал никакого желания внести поправки до того момента, как председательствующий поставил этот проект постановления в целом. Просто Михаил Иванович немного, видимо, замешкался — я так понимаю ситуацию — и он не успел заявить, что у него есть предложение по установлению срока на поправки».

По словам Тетердинко, Амосов сам не вложился в регламент. А потом повел себя чересчур шумно. Он подошел к местам «Единой России» и начал громко возмущаться. При этом депутаты, возле которых шумел Михаил Иванович уверяют, что из-за него не было даже слышно председательствующего.

Драки никакой не было, утверждает депутат «Единой России». Просто единороссы пытались успокоить экспрессивного «яблочника». В итоге им это удалось.