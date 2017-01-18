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Технологии

Mitsubishi представит в России две новинки в 2017 году

18 Января 2017 15:14
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Mitsubishi представит в России две новинки в 2017 году

Москва, 18 января.  Японский автогигант Mitsubishi представит в России два обновленных внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным компании в феврале в дилерской сети появится обновленный внедорожник Outlander, а к апрелю в продажу поступит дизельный Pajero Sport. Производитель отмечает, что обе модели оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также мультимедийной системой Mitsubishi Connect.

Кроме того, автомобили получили руль с подогревом, камеру кругового обзора, а также систему активной безопасности.Новый Pajero Sport оснащен дизельным двигателем объемом 2,4 литра, а Outlander бензиновым двигателем с объемом два литра.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что российский автомобиль Lada оказался самой популярной маркой на Северном Кавказе в 2016 году.

Кирилл Иванов

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