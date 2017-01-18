Mitsubishi представит в России две новинки в 2017 году

Москва, 18 января. Японский автогигант Mitsubishi представит в России два обновленных внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным компании в феврале в дилерской сети появится обновленный внедорожник Outlander, а к апрелю в продажу поступит дизельный Pajero Sport. Производитель отмечает, что обе модели оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также мультимедийной системой Mitsubishi Connect.
Кроме того, автомобили получили руль с подогревом, камеру кругового обзора, а также систему активной безопасности.Новый Pajero Sport оснащен дизельным двигателем объемом 2,4 литра, а Outlander бензиновым двигателем с объемом два литра.
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Кирилл Иванов