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ВКС РФ авиаударами по ИГ готовят плацдарм для сирийской армии
Новости Сирии

ВКС РФ авиаударами по ИГ готовят плацдарм для сирийской армии

Сегодня 15:27
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ВКС РФ авиаударами по ИГ готовят плацдарм для сирийской армии

Дамаск, 18 января. Российские ВКС нанесли несколько авиаударов по плато Эль-Баб, расчищая дорогу для наступления правительственных войск Сирии.

Российские военные летчики обеспечивают поддержку Сирийской Арабской Армии на подступах к городу Эль-Баб, который сейчас находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Сейчас при помощи ВКС РФ правительственные войска сбираются освободить от экстремистов поселения Мушайрифа и Барлахин. Также сирийская армия начала крупномасштабное наступление в  окрестностях Алеппо, в котором принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и ополченцев.

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