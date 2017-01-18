Аксенов восхитился мудрости Ле Пен, отказавшейся выполнять приказы Вашингтона

18 Января 2017 15:24 50

Симферополь, 18 января. Глава Крыма Сергей Аксенов позвал в гости лидера «Народного фронта» Марин Ле Пен, которую он назвал мудрым и дальновидным политиком. Ранее кандидат в президенты Франции выразила готовность официально признать Крым российским субъектом.

«Это мудрая и дальновидная позиция, достойная ведущего политика великой страны....Кроме того, она, судя по всему, хорошо знает историю России и Крыма», — написал глава республики в Facebook.

По мнению Аксенова, Ле Пен отказалась выполнять приказы Вашингтона и Брюсселя и вместо впадания в русофобию поставила во главу угла интересы Франции. В заключение глава республики пригласил ее посетить Крымский полуостров, сообщает «Свободная пресса».

Как передает Газета.Ru, ранее глава партии «Национальный фронт» заявила, что Крым никогда не был украинским полуостровом, и его принадлежность Украине была лишь «административным вопросом советских времен».