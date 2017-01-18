ЛНР запретила возить грузы из ДНР в обход таможенного контроля

Луганск, 18 января. Руководство Луганской народной республики объявило о запрете на провоз товаров и ценностей коммерческого назначения из соседней ДНР иначе как в обход устроенных на границе между республиками Новороссии таможенных пропускных пунктов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба совета министров ЛНР.

«Для физических лиц данным постановлением установлены нормы ввоза продуктов питания для личного пользования, перемещаемых в ручной клади или сопровождаемом багаже через временные пункты таможенного контроля на административной границе ЛНР с ДНР», — указано в распоряжении совмина.

Особо отмечается, что разрешенные к провозу на одного человека нормы можно перевозить через границу не чаще, чем раз в сутки. Среди разрешенных к провозу вещей, например, перечислены растительное масло (не более 5 килограмм), а также по 50 килограмм овощей и фруктов.

Ранее, напомним, глава ДНР Александр Захарченко объяснил, что по политическим причинам объединение ЛНР и ДНР невозможно в ближайший период, однако может состояться в будущем.