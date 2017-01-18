FAN-TV Лента новостей
ЛНР запретила возить грузы из ДНР в обход таможенного контроля
Новороссия

ЛНР запретила возить грузы из ДНР в обход таможенного контроля

Сегодня 15:21
48

ЛНР запретила возить грузы из ДНР в обход таможенного контроля

Луганск, 18 января. Руководство Луганской народной республики объявило о запрете на провоз товаров и ценностей коммерческого назначения из соседней ДНР иначе как в обход устроенных на границе между республиками Новороссии таможенных пропускных пунктов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба совета министров ЛНР.

«Для физических лиц данным постановлением установлены нормы ввоза продуктов питания для личного пользования, перемещаемых в ручной клади или сопровождаемом багаже через временные пункты таможенного контроля на административной границе ЛНР с ДНР», — указано в распоряжении совмина.

Особо отмечается, что разрешенные к провозу на одного человека нормы можно перевозить через границу не чаще, чем раз в сутки. Среди разрешенных к провозу вещей, например, перечислены растительное масло (не более 5 килограмм), а также по 50 килограмм овощей и фруктов.

Ранее, напомним, глава ДНР Александр Захарченко объяснил, что по политическим причинам объединение ЛНР и ДНР невозможно в ближайший период, однако может  состояться в будущем.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Правозащитник Александр Брод: Я не исключаю распада Евросоюза

Сегодня 15:10
65

Парламент без страны и народа, но с коррупцией, мордобоем и педофилами

Сегодня 15:04
126

Дейнего: Украина отказалась от Донбасса и вычеркнула его жителей из списка граждан

Сегодня 14:52
150

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Сегодня 14:18
94

Сирия сегодня: поражение ИГ под Пальмирой, ВВС США разрушают Ракку под предлогом борьбы с террором

Сегодня 14:09
653
Показать еще
Прямая трансляция

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые заявили, что жизнь на Земле зарождалась несколько раз

15:27

ВКС РФ авиаударами по ИГ готовят плацдарм для сирийской армии

15:27

Аксенов восхитился мудрости Ле Пен, отказавшейся выполнять приказы Вашингтона

15:24

Угонщик Range Rover за 5 млн приехал в «Пулково» на маршрутке

15:22

ЛНР запретила возить грузы из ДНР в обход таможенного контроля

15:21

Цены на 25 марок автомобилей в России выросли за месяц

15:15

Грэм Филлипс снимает документальный фильм о наследии доктора Лизы

15:14

Mitsubishi представит в России две новинки в 2017 году

15:14

Путин поручил правительству повысить устойчивость роста российской экономики

15:14

СК РФ выясняет, почему семилетняя девочка на Урале ночью отправилась в школу

15:11

Правозащитник Александр Брод: Я не исключаю распада Евросоюза

15:10

Матвиенко назвала условие отмены «закона Димы Яковлева»

15:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые заявили, что жизнь на Земле зарождалась несколько раз
Читать
Закрыть