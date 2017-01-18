СК РФ выясняет, почему семилетняя девочка на Урале ночью отправилась в школу

18 Января 2017 15:11 35

Екатеринбург, 18 января. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за инцидента с семилетней девочкой, которая несколько часов провела одна на улицах города ночью, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Ночью с 17 на 18 января семилетняя девочка, перепутав день с ночью, несколько часов находилась одна на улице города. Как оказалось, ребенок вышел из дома в школу.

Прохожий заметил ее и передал полиции. Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, в частности, почему ребенок был без присмотра взрослых.

«Девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий», — отметили в следственных органах.

Ранее стало известно имя похитителя 12-летней девочки в Оренбурге.