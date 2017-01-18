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Дамаск призвал США и Катар отказаться от поддержки террористов в Сирии
Новости Сирии

Дамаск призвал США и Катар отказаться от поддержки террористов в Сирии

Сегодня 14:59
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Дамаск призвал США и Катар отказаться от поддержки террористов в Сирии

Дамаск, 18 января. В МИД Сирии прокомментировали возможность для США, Саудовской Аравии и Катара принять участие в переговорах в Астане при условии, что страны проявят искреннее желание разрешить сирийский кризис.

Замглавы МИД Сирии Фейсал аль-Микдад в интервью телеканалу «Аль-Маядин» заявил, что в переговорах по урегулированию сирийского кризиса «могут принять участие все, кто искренне желает» разрешения конфликта. При этом относительно США дипломат подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить финансирование террористов. Это также касается Саудовской Аравии и Катара, добавил аль-Микдад. Как сообщала Газета.Ru ранее, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал правильным приглашение США принять участие в межсирийских переговорах.





 

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Ирина Селезнева
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