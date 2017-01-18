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Васильева обещает не урезать студентам стипендии в 2017 году
Общество

Васильева обещает не урезать студентам стипендии в 2017 году

Сегодня 14:54
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Васильева обещает не урезать студентам стипендии в 2017 году

Москва, 18 января. Правительство России не планирует в этом году сокращать стипендии студентам, несмотря на секвестирование бюджета министерства образования и науки. Об этом в среду заявила глава ведомства Ольга Васильева.

«Социальные стипендии студентов это есть ряд статей защищенных, которые никогда не будут сокращаться», — отметила она.

Директор департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Андрей Зарубин подчеркнул, что сокращениям подверглись незащищенные статьи бюджета. Всего же было принято решение сократить бюджет министерства на 6% относительно 2016 года, передает «Индикатор».

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Геннадий Плющев
#ольга васильева
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