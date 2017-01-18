Матвиенко назвала условие отмены «закона Димы Яковлева»

Москва, 18 января. После вступления в силу «закона Димы Яковлева» со стороны США не было ни одного шага или попытки скорректировать соглашение, чтобы найти пути решения проблемы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она напомнила, что «закон Димы Яковлева» был принят по нескольким причинам, в том числе и тем, что власти США не выполняли существовавшие соглашения, не допускали официальных лиц к усыновленным детям.

«Они отказывали нам в предоставлении информации по детям, и главное, что жесточайшие случаи нарушения прав детей по ним не привели к серьезным правовым оценкам. Все это послужило причиной к принятию такого закона. Хотя и в 2012-м, и в этом году немало желающих объяснить такой закон именно желанием насолить администрации США», — сообщила Матвиенко.

По ее словам, спустя три года Россия убедилась в правильности принятого решения, так как количество детей-сирот в детдомах уменьшилось, увеличилось количество усыновлений и желающих усыновить детей, в том числе и с заболеваниями.

«И вдруг через три года появляется такой иск от людей, которые не представляют интересы усыновленных детей, то есть это очередная провокационная процедура, конечно же, кем-то спровоцированная, но мы готовы к диалогу с США по этому закону», — сказала Матвиенко.

Если США дадут гарантии, что здоровье и жизнь российских детей будут охраняться, Россия будет сотрудничать, добавила спикер Совфеда.

«У нас нет самоцели держать этот закон», — подчеркнула она.

Накануне Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсации каждому из подавших жалобу истцов, размер выплат должен составить 3 тысячи евро. Суд пришел к выводу, что «закон Димы Яковлева» противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека.