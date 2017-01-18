МИД РФ прокомментировал ситуацию с землетрясением в Италии

Москва, 18 января. Министерство иностранных дел России держит под контролем ситуацию с сильным землетрясением в Италии, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Посольство России в Риме тоже постоянно мониторит ситуацию. На данный момент никаких ограничительных мер не предпринималось.

По данным МИД России, на данный момент потерпевших от стихийного бедствия нет ни среди россиян, находящихся в этой стране, ни среди остальных людей, проживающих в попавших под землетрясение регионах.

Напомним, в центральной части Италии в среду, 18 января, днем был зафиксирован сильный толчок. Колебания были зафиксированы в 12.25 по московскому времени. Магнитуда землетрясения — 5,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчка находился между центральными областями Марке и Абруццо.