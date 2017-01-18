Обратившая ученых в бегство гигантская трещина в Антарктиде попала на видео

Лондон, 18 января. Британская научная станция временно прекратила свою работу из-за гигантской трещины в ледниках Антарктиды, длина которой достигает 40 км. Видео с внушительным разломом опубликовало Антарктическое управление Великобритании.

Как говорится в сообщении управления, из-за распространения трещины была закрыта исследовательская станция Halley V, располагающаяся на плавающем ледяном шельфе Антарктиды, возобновление ее работы ожидается в ноябре 2017 года. Находящиеся на станции ученые и персонал в ближайшее время окажутся в безопасном месте.

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