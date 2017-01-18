Бойцы ВВО отправились на командирские сборы под Хабаровском

Хабаровск, 18 января. Во время сбора командиры батальонов Восточного военного округа проведут тактические учения с боевой стрельбой.

Командиры воинских подразделений и их заместители получат возможность на практике изучить все этапы занятия с личным составом по боевой подготовке, на котором будут решаться вопросы материально-технического обеспечения, а также применяться беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны. На учениях бойцы проведут контрольные стрельбы и сдадут зачеты по вождению боевых машин пехоты. Особое внимание уделят организации пунктов технического обеспечения, полевых медицинских пунктов и оказанию первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим.