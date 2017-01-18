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Дейнего: Украина отказалась от Донбасса и вычеркнула его жителей из списка граждан
Новороссия

Дейнего: Украина отказалась от Донбасса и вычеркнула его жителей из списка граждан

Сегодня 14:52
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Дейнего: Украина отказалась от Донбасса и вычеркнула его жителей из списка граждан

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев сейчас сам отказывается от Донбасса. Об этом свидетельствует хотя бы абсолютная блокада региона в плане выполнения социальных обязательств, выплат пенсий и обеспечения инфраструктурного развития. Для того, чтобы процесс мирного урегулирования гражданской войны в Донбассе мог продолжаться, в первую очередь нужно, чтобы Украина сама не отказывалась от народных республик.

Владислав Дейнего, заместитель председателя Народного совета ЛНР, также видит в отказе Киева выполнять свои социальные обязательства перед жителями Донбасса серьезное препятствие для минского процесса. Своим мнением на этот счет Дейнего поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Конечно, главная проблема в том, что Украина продолжает стрелять по нам. Обо всем остальном можно разговаривать, но только в тех условиях, когда они осознают, что с нами надо разговаривать, а не уничтожать нас, — заявляет он. — Дело даже не в блокаде региона, а в том, что Украина полностью отказалась выполнять функции государства по отношению к своим гражданам, которые живут на нашей территории. После этого эти люди, фактически, уже не являются гражданами Украины. Она сознательно вычеркнула их из своих списков».

Для того, чтобы вновь заставить Украину выполнять свои социальные обязательства перед жителями Донбасса, выплачивать им пенсии, поддерживать инфраструктуру региона, требуется политическое решение.

Дейнего: Украина отказалась от Донбасса и вычеркнула его жителей из списка граждан

«Это один из пунктов комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Тем не менее, по сей день этот вопрос не решен. Даже в повестку дня минской подгруппы по экономическим вопросам Украина его поставить не разрешает. Причем делает она это систематически. Сейчас, понимая нынешнее отношение европейских гарантов к минскому процессу, Украина полностью блокирует работу экономической группы. Образ действий Украины вполне ясно демонстрирует ее отношение ко всему этому вопросу. Демонстрирует то, что люди, находящиеся у власти в Киеве, имеют именно такую позицию», — поясняет Владислав Дейнего.

Конечно, если говорить о перспективах, завтра, возможно, ситуация изменится, продолжает он. Возможно, те, кто сейчас при власти, прозреют и поймут, что международные обязательства Украины на самом деле существуют, что Украина как добропорядочный член международного сообщества должна их выполнять.

«Если она их не выполняет, то она членом такового сообщества не является, и из этого могут быть сделаны самые разные выводы — вплоть до признания этим мировым сообществом того, что Украина из категории субъектов международного права переходит в категорию объектов. Или же, вполне возможно, будет дан старт внутренним процессам, которые приведут к смене власти в Киеве и позволят как-то изменить ситуацию», — подводит итог заместитель председателя Народного совета ЛНР.

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Иван Верихов
#дмитрий песков #донбасс #украина #владислав дейнего
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