ВВС США нанесли удар по ИГ в сирийском городе Эль-Баб

Дамаск, 18 января. Террористы «Исламского государства», удерживающие под контролем сирийский город Эль-Баб, оказались под ударом американских военно-воздушных сил, которые осуществляются свои операции с территории Ирака и других сопредельных государств. Своими ударами американские пилоты поддержали наступление сил «умеренной оппозиции», стремящихся выбить исламистов из города.

По словам представителя командования сил ВВС США в Ираке полковника Джона Дорриана, удары наносились по строительному оборудованию группировки, а также по тактическим единицам и бронемашине пехоты «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда).

«Мы увидели возможность помочь нашим общим интересам и уничтожить эти цели», — заявил он, добавив, что ВВС США «будут наносить удары по целям повсеместно в Сирии и Ираке».

По данным полковника, цели на территории, захваченной «Исламским государством», были найдены с помощью разведданных, предоставленных Турцией, которая осуществляет активную поддержку сил оппозиции, которые атакуют исламистов.