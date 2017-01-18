«Нафтогаз» против «Газпрома»: кто победит в Стокгольмском арбитраже

«Нафтогаз» отказался оплачивать счет «Газпрома» на $5,3 миллиардов до решения Стокгольмского суда. Вряд ли этот отказ стал неожиданным. В чем причина непонимания между Москвой и Киевом, и что в этом году решит арбитраж? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Известно, что «Газпром» обосновал выставленный счет просто: Киев не выполняет условие «бери или плати». То есть ежеквартально физически не выбирает объем потребляемого газа и при этом не платит. Украинская же сторона хочет это условие отменить, требует от российской компании снизить цены и возместить переплату. Ну и выходит в арбитраж с встречными исками, протестуя якобы против монополии «Газпрома». В целом, Москва требует от «Нафтогаза» более 30 миллиардов долларов, а сумма исковых претензий Киева — немногим более 14 миллиардов долларов.

«Скорее всего, Стокгольмский арбитраж попытается смягчить свое решение, но это будет сложно. «Газпром» настаивает: каждая сторона должна была выполнять свои контрактные обязательства. И из нашего контракта с «Нафтогазом» ничего не исключалось, в том числе и условие «бери или плати». Украина — не член ЕС, потому все решения, которые были приняты Брюсселем и на основании которых европейские компании меняли свои контракты, здесь не работают. С другой стороны, арбитраж не может полностью удовлетворить требования «Газпрома», потому что к Киеву накопилось претензий порядка 38 миллиардов долларов, а это больше бюджета всей Украины. Фактически будет принято решение — банкротить Украину или пожалеть ее», — комментирует преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

При этом совсем не факт, что Киев будет выполнять и компромиссное решение суда. Стокгольмский арбитраж попытается обозначить и нашу, и украинскую правоту, выразить позицию, что и Россия и Украина справедливы в своих встречных требованиях.

«Нафтогаз» вообще напридумывал много ерунды. Первые требования у него еще были адекватные — в Киеве требовали более справедливой цены. Но даже тут можно поспорить: «Нафтогаз» никогда не платил всю цену по контракту. В 2010 году были подписаны харьковские соглашения, и Украине была предоставлена скидка на 100 долларов за тысячу кубометров, потом «Газпром» дарил ей разные дополнительные скидки. Поэтому апеллировать к тому, что цена была несправедливой, глупо. Она действительно была несправедливой, ее нужно было устанавливать выше. А дальше «Нафтогаз» увлекся придумыванием штрафов, лишь бы увеличить свои требования к «Газпрому», — продолжает эксперт ФАН.

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По его словам, Москва всегда увеличивает требования, но делает это после каждого квартала по условию «бери или плати». А у Украины разумных оснований для увеличения нет. Стокгольмскому суду будет тяжело зацепиться за что-то в ее позиции, чтобы найти компромиссное решение.

«Даже вдвое сниженные требования «Газпрома» все равно для Киева фатальны: 15-20 миллиардов неподъемны не только для «Нафтогаза», но и для всей Украины. Эта гигантская сумма уже превратила процесс в политический, фактически ЕС вынесет Украине вердикт. «Газпром» надеется, что до 2019 года контракт продолжит действовать, но готов к ситуации, когда Стокгольмский суд обяжет Украину платить по условию «бери или плати» до определенного момента. Например, до 2014 года, до начала известных политических событий. Просто сошлются на то, что это условие сейчас не отвечает рыночной конъюнктуре. А там «Газпром» дотянет до 2019 года, потом построятся «Северный поток-2» и «Турецкий поток». И подписание нового контракта, если «Нафтогаз» захочет, уже будет без привязки к транзиту», — добавляет Юшков.