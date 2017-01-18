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ФАН публикует видео угона Range Rover за 5 млн с парковки в «Пулково»
Происшествия

ФАН публикует видео угона Range Rover за 5 млн с парковки в «Пулково»

Сегодня 14:47
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ФАН публикует видео угона Range Rover за 5 млн с парковки в «Пулково»

Санкт-Петербург, 18 января. Федеральное агентство новостей публикует видео угона иномарки Range Rover стоимостью 5 млн рублей с платной парковки петербургского аэропорта «Пулково».

На видеозаписи видно, что мужчина воспользовался парковочным талоном, чтобы угнать внедорожник. Никаких проблем с прохождением контроля у него не возникло.

Ранее стало известно, что Range Rover стоимостью 5 млн рублей неизвестный угнал с платной открытой парковки в «Пулково». Машина принадлежит жителю Петрозаводска, который оставил ее там три дня назад.

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Ксения Тасманова
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Обратившая ученых в бегство гигантская трещина в Антарктиде попала на видео
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