ФАН публикует видео угона Range Rover за 5 млн с парковки в «Пулково»

Санкт-Петербург, 18 января. Федеральное агентство новостей публикует видео угона иномарки Range Rover стоимостью 5 млн рублей с платной парковки петербургского аэропорта «Пулково».

На видеозаписи видно, что мужчина воспользовался парковочным талоном, чтобы угнать внедорожник. Никаких проблем с прохождением контроля у него не возникло.

Ранее стало известно, что Range Rover стоимостью 5 млн рублей неизвестный угнал с платной открытой парковки в «Пулково». Машина принадлежит жителю Петрозаводска, который оставил ее там три дня назад.