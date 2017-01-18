ЛНР заявила о мародерстве ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Донбасса

Луганск, 18 января. Украинские силовики расстреляли машину полицейских, которые приехали на вызов жительницы подконтрольного Киеву Золотого, сообщившей о мародерстве со стороны военнослужащих ВСУ.

Сегодня на брифинге представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал преступления ВСУ, которые регулярно происходят на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Так, по словам силовика, стал известен факт мародерства украинскими силовиками из 24-ой бригады ВСУ в населенном пункте Золотое. Местная жительница вызвала правоохранителей, а мародеры открыли огонь по полицейской машине и поспешно скрылись. Напомним, что ранее в ведомстве неоднократно заявляли о сокрытии ВСУ небоевых потерь, а также о фактах насилия и мародерства в отношении местных жителей.