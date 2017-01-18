Самолет с трещиной в кабине пилота сел в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 18 января. Пассажирский самолет А-319 приземлился в аэропорту Петропавловск-Камчатского с трещиной в стекле.

Согласно предварительным данным, речь идет о растрескивании внешнего слоя правого стекла кабины самолета, которое произошло во время снижения. Что стало причиной растрескивания — неизвестно, сведений о пострадавших не поступало, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что на прошлой неделе самолет, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, был вынужден приземлиться в Хабаровске из-за мощного циклона, который пришел на полуостров.