Донецк, 18 января. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 682 раза нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно предварительным данным, украинские силовики корректировали огонь при помощи БПЛА. Были обстреляны пригородные районы Горловки и Донецка, Ясиноватая, Докучаевск, а также другие населенные пункты ДНР.

Как ранее сообщало агентство НСН, власти Донецкой и Луганской народных республик готовы объявить мобилизацию.

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