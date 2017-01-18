Google переименовал ФСБ по Калининградской области в «Гестапо Восточной Пруссии»

Калининград, 18 января. Пользователи соцсетей обнаружили, что здание управления ФСБ России в Калининградской области на картах Google обозначено как «Управление гестапо Восточной Пруссии», а также отмечено значком «исторический памятник». Об этом сообщает интернет-издание «Аргументы и Факты».

Позднее пресс-служба компании Google сообщила, что пользователи соцсетей проинформировали компанию об этом недоразумении, после чего ошибка была исправлена.

«Мы в курсе сложившейся ситуации, вопрос был решен в первостепенном порядке — название оперативно исправлено», – сообщили в пресс-службе Google.

Стоит отметить, что в Калининграде в доме № 3 по Советскому проспекту до 1945 года действительно размещалось гестапо. После победы над нацистской Германией и Нюрнбергского процесса в здании расположились советские органы госбезопасности.