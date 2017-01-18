Матвиенко прокомментировала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

Москва, 18 января. Россия не получила решения ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» и знает о нем только из прессы, однако уже можно сказать, что это решение далеко от норм международного права. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, США не являются участниками Европейской конвенции защиты прав, они подписали конвенцию ООН по защите детей, но ее так и не ратифицировали, а усыновители лишь хотели усыновить детей, но не получили такого права.

«Как только решение ЕСПЧ поступит к нам, мы его обязательно рассмотрим и определимся в наших действиях. Но уже, по заявлению заместителя министра юстиции, безусловно, РФ будет обжаловать это решение», — заявила Матвиенко.

Накануне Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсации каждому из подавших жалобу истцов, размер выплат должен составить 3 тысячи евро. Суд пришел к выводу, что «закон Димы Яковлева» противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека.