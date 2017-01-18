Правду о войне в Сирии Володин пообещал донести до европейских парламентариев

Москва, 18 января. Российские власти выступили с инициативой организовать выставку работ российских фотожурналистов, которые побывали в Сирии. С таким предложением к руководству ПАСЕ и Совета Европы обратился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Мы примем решение, обратимся ко всем парламентам европейских государств, в Совет Европы, в ПАСЕ, чтобы посмотрели эту выставку наши коллеги, депутаты парламентов других стран и увидели, что происходит в Сирии», — отметил он.

Володин также поблагодарил российских журналистов, побывавших в Сирии, за мужество и профессионализм.