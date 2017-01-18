FAN-TV Лента новостей
Правду о войне в Сирии Володин пообещал донести до европейских парламентариев
Политика

Правду о войне в Сирии Володин пообещал донести до европейских парламентариев

Сегодня 14:23
37

Правду о войне в Сирии Володин пообещал донести до европейских парламентариев

Москва, 18 января. Российские власти выступили с инициативой организовать выставку работ российских  фотожурналистов, которые побывали в Сирии. С таким предложением к руководству ПАСЕ и Совета Европы обратился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Мы примем решение, обратимся ко всем парламентам европейских государств, в Совет Европы, в ПАСЕ, чтобы посмотрели эту выставку наши коллеги, депутаты парламентов других стран и увидели, что происходит в Сирии», — отметил он.

Володин также поблагодарил российских журналистов, побывавших в Сирии, за мужество и профессионализм.

комментарии
Геннадий Плющев
#вячеслав володин
Новости партнеров
Эксклюзив

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Сегодня 14:18
36

Сирия сегодня: поражение ИГ под Пальмирой, ВВС США разрушают Ракку под предлогом борьбы с террором

Сегодня 14:09
131

Трамп на коротком поводке: демократы объявляют войну новому президенту США

Сегодня 13:47
154

Предатель или профессионал: Валуев об отказе Шубенкова от российского флага

Сегодня 13:41
297

Милонов: Лидерство США на Ближнем Востоке закончилось в Бенгази

Сегодня 13:34
129
Показать еще
Прямая трансляция

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Правду о войне в Сирии Володин пообещал донести до европейских парламентариев

14:23

Юный житель Саратова принудил к интиму 50-летнюю автоледи

14:19

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

14:18

ЛНР заявила, что ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса

14:18

Мотострелки ЗВО переселились в казармы нового типа

14:15

Путин призвал готовиться к расширению рынка энергоносителей

14:14

Сирия сегодня: поражение ИГ под Пальмирой, ВВС США разрушают Ракку под предлогом борьбы с террором

14:09

Житель Алтайского края пытался спрятать в сугробе тело убитого собутыльника

14:09

Наташа Королева растрогана разрешением СБУ посетить похороны бабушки

14:05

Полицейского из «танцующего» кортежа в Москве уволили из МВД

14:05

Пьяная омичка избила 14-летнего сына кочергой и выгнала на улицу в 30-градусный мороз

14:04

Поздравления с Крещением — 2017 в стихах для SMS-сообщений и статусов в соцсетях

14:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Юный житель Саратова принудил к интиму 50-летнюю автоледи
Читать
Закрыть