Восточная часть Мосула освобождена армией Ирака от боевиков ИГ

Багдад, 18 января. Контртеррористические силы Ирака объявили о полном освобождении восточной части города Мосул от присутствия боевиков «Исламского государства». Как заявил глава подразделения, в ходе операции по освобождению Мосула уже были уничтожены более трех тысяч террористов ИГ.

Командующий объединенными силами международной коалиции объявил, что в ходе борьбы за город удалось наладить чрезвычайно успешное сотрудничество с силами международной коалиции, что сыграло значительную роль в ходе битвы за Мосул. По словам иракского генерала, в ходе штурма войска использовали особо учитывали необходимость сохранить жизни тысяч мирных жителей, остающихся в городе.

В настоящее время жизнь быстро возвращается в восточную часть города, где международная коалиция старается наладить порядок и поставки предметов первой необходимости, передает телеканал Al Sumaria. В настоящее время силы правительства готовят удар по боевикам ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) на западном берегу Тигра.