Юный житель Саратова принудил к интиму 50-летнюю автоледи

Саратов, 18 января. Молодому саратовцу грозит уголовное наказание за принуждение к интимной близости автоледи, просившей о помощи.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел рядом с поселком Раздольное Лысогорского района Саратовской области. У автоледи заглохла машина. С просьбой эвакуировать автомобиль она обратилась к 18-летнему молодому человеку.

Саратовец согласился. Оказавшись на месте, он насильно принудил женщину к интимной близости и совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера.

В тот же день ночью злоумышленник пробрался в дом к пострадавшей, воспользовавшись тем, что женщина не закрыла дверь на замок.

На данный момент злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

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