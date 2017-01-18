Военные экологи ВВО проведут очистку острова в Охотском море

Хабаровск, 18 января. Военные специалисты Восточного военного округа проведут очистку самого большого острова Шантарского архипелага в Охотском море.

Штаб ВВО сформировал личный состав экологического взвода, подготовил карту очистки острова Большой Шантар от металлического мусора и подготовил оборудование для резки и прессовки металла. Ранее специальная экспедиция обнаружила на территории заповедника «Шантарский» порядка двух тысяч металлических бочек и несколько единиц техники, которые подлежат утилизации. Военное ведомство вызвалось оказать помощь в очистке заповедника. Осенью на остров будут доставлены 12 контейнеров с оборудованием для работы с металлом на самом Большом Шантаре.