Стало известно имя похитителя 12-летней девочки в Оренбурге



Оренбург, 18 января. Похитителем 12-летней жительницы Оренбурга оказался 29-летний житель Краснокамска пермского края Юрий Тиунов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Мужчина прибыл в Оренбург полгода назад, на так называемые сезонные заработки. Так же подтвердился факт попытки нападения на еще двух девочек несколькими часами раньше похищения 12-летней девочки.

Сейчас данный гражданин находится в СК. Завтра Тиунову будет избрана мера пресечения. Причем похищение он проводил на собственной машине, с пермскими номерами.

Напомним, во вторник в Оренбурге мужчина напал на 12-летнюю местную жительницу. Силой захватил ее и спрятал в багажник автомобиля. Но благодаря очевидцам и находчивости девочки через несколько часов сотрудникам уголовного розыска удалось освободить ребенка. Очевидцы сообщили о преступлении. А сама девочка, находясь в багажнике, послала маме SMS с просьбой о помощи. Сейчас с девочкой работают психологи.