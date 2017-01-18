FAN-TV Лента новостей
Стало известно имя похитителя 12-летней девочки в Оренбурге
Происшествия

Стало известно имя похитителя 12-летней девочки в Оренбурге

Сегодня 14:30
34

Стало известно имя похитителя 12-летней девочки в Оренбурге
Оренбург, 18 января. Похитителем 12-летней жительницы Оренбурга оказался 29-летний житель Краснокамска пермского края Юрий Тиунов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Мужчина прибыл в Оренбург полгода назад, на так называемые сезонные заработки. Так же подтвердился факт попытки нападения на еще двух девочек несколькими часами раньше похищения 12-летней девочки.

Сейчас данный гражданин находится в СК. Завтра Тиунову будет избрана мера пресечения. Причем похищение он проводил на собственной машине, с пермскими номерами.

Напомним, во вторник в Оренбурге мужчина напал на 12-летнюю местную жительницу. Силой захватил ее и спрятал в багажник автомобиля. Но благодаря очевидцам и находчивости девочки через несколько часов сотрудникам уголовного розыска удалось освободить ребенка. Очевидцы сообщили о преступлении. А сама девочка, находясь в багажнике, послала маме SMS с просьбой о помощи. Сейчас с девочкой работают психологи.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Сегодня 14:18
44

Сирия сегодня: поражение ИГ под Пальмирой, ВВС США разрушают Ракку под предлогом борьбы с террором

Сегодня 14:09
230

Трамп на коротком поводке: демократы объявляют войну новому президенту США

Сегодня 13:47
170

Предатель или профессионал: Валуев об отказе Шубенкова от российского флага

Сегодня 13:41
337

Милонов: Лидерство США на Ближнем Востоке закончилось в Бенгази

Сегодня 13:34
136
Показать еще
Прямая трансляция

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно имя похитителя 12-летней девочки в Оренбурге

14:30

Донбасс: штаб АТО латает дыры на фронте необстрелянными срочниками

14:28

Правду о войне в Сирии Володин пообещал донести до европейских парламентариев

14:23

Юный житель Саратова принудил к интиму 50-летнюю автоледи

14:19

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

14:18

ЛНР заявила, что ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса

14:18

Мотострелки ЗВО переселились в казармы нового типа

14:15

Путин призвал готовиться к расширению рынка энергоносителей

14:14

Сирия сегодня: поражение ИГ под Пальмирой, ВВС США разрушают Ракку под предлогом борьбы с террором

14:09

Житель Алтайского края пытался спрятать в сугробе тело убитого собутыльника

14:09

Наташа Королева растрогана разрешением СБУ посетить похороны бабушки

14:05

Полицейского из «танцующего» кортежа в Москве уволили из МВД

14:05
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Донбасс: штаб АТО латает дыры на фронте необстрелянными срочниками
Читать
Закрыть