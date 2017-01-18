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ЛНР заявила, что ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса
Новороссия

ЛНР заявила, что ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса

Сегодня 14:18
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ЛНР заявила, что ВСУ готовятся к силовому захвату Донбасса

Луганск, 18 января. Украинские силовики снова нарушили минские соглашения, разместив у прифронтовой линии гаубицы и минометы, перебросив также бронетехнику и транспорт с боеприпасами, заявил представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Представитель силового ведомства ЛНР Андрей Марочко считает, что власти Киева по-прежнему намерены осуществить силовой захват республики, поэтому украинское командование перегруппировывает силы и вооружение у линии фронта. По данным Народном милиции ЛНР, в районе Новолуганского обнаружены две гаубицы Д-30, в Луганском зафиксировано пять позиции с крупнокалиберными минометами. А в Лопаскино украинской военный штаб направил транспорт с боеприпасами и пять боевых машин пехоты.

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Ирин Селезнева
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