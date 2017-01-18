Цены на 25 марок автомобилей в России выросли за месяц

18 Января 2017 15:15 54

Москва, 18 января. За минувший месяц 25 автопроизводителей изменили цены на свою продукцию, об этом свидетельствует «Автостат» в исследовании. В мониторинге приняли участие все автоконцерны, официально представленные в России.

Многие автопроизводители в районе Нового года решили изменить стоимость своих моделей. Цены поползли вверх. На 2% возросла цена на автомобиль А6, на один-два процентов повысилась цена на A6 Avant, 1,5% прибавила A6 Allroad quattro, на 2% стала дороже А7 Sportback, цена на S7 Sportback выросла на 1%, автомобиль Q3 подорожал на 2-2,5%.



Цены на Lexus также подпрыгнули вверх. Больше всех подорожали NX самый высокий ценник прибавил 3,5%, модель LX подорожала на 1-2%, RX прибавила до 2,5%. Toyota тоже повысила цены на несколько моделей.