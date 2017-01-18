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Путин призвал готовиться к расширению рынка энергоносителей
Экономика

Путин призвал готовиться к расширению рынка энергоносителей

Сегодня 14:14
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Путин призвал готовиться к расширению рынка энергоносителей

Москва, 18 января. Российская Федерация должна быть готова к расширению рынка энергоносителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии запуска нефтепроводов «Заполярье-Пурпе» и «Куюмба-Тайшет» и газопровода «Бованенково-Ухта-2».

«Очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, в том числе будет расти и потребность в углеводородном сырье», — отметил президент.

Также Владимир Путин выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации данных проектов, отметив, что строительство осуществлялось в непростых климатических условиях.

Президент добавил, что при строительстве применялись новые технологии и современная техника, которая была произведена в России.

комментарии
Кирилл Иванов
#владимир путин
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