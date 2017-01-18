Вернуть Донбасс в обмен на Крым: максимум, во что остается верить Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма является абсолютно недискуссионным. Отвечая на вопрос, может ли Кремль влиять на руководство непризнанных ДНР и ЛНР с целью получить официальное признание Крыма российской территорией, Песков ответил: «Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

Так пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на слова украинского депутата Надежды Савченко, которая на днях предложила «сдать Крым ради Донбасса», произведя размен вопроса принадлежности Крыма на безусловную передачу Донбасса под украинскую юрисдикцию.

Донбасский тупик

По словам Савченко, «Крым сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье». Отказаться от Крыма ради Донбасса, как считает Савченко, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс».



Этот «альтернативный» подход резко контрастирует с господствующими настроениями внутри украинского политикума, который настроен на «силовое решение» проблемы ДНР и ЛНР. Именно в таком ключе сейчас высказываются по вопросу Донбасса и Крыма основные оппоненты Савченко — для них минские соглашения являются скорее досадной помехой, нежели препятствием для силовых действий, пусть и в вымышленной ими самими картине мира.

Так, например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 17 января на коллегии пограничной службы Украины заявил, что украинские пограничники в этом году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. Насколько это соответствует нынешней ситуации устойчивого равновесия в Донбассе между Украиной и ЛНР/ДНР, вопрос открытый. Ясно одно: точка зрения, будто Донбасс можно вернуть в результате быстрой и успешной спецоперации украинских силовых ведомств, нынче является господствующей в Киеве.

На фоне подобного шизофренического единодушия большинства украинских политиков позиция Савченко в самом деле выглядит формальным «бунтом на корабле». С позиции стороннего наблюдателя, в разумности бывшей «узницы Кремля» не откажешь: территория ЛНР и ДНР сегодня абсолютно не контролируется киевскими властями, собственные вооруженные силы республик за последние месяцы несколько раз сорвали попытки наступления украинских войск, население ЛНР и ДНР ненавидит киевский режим, а надежный тыл для непризнанных республик обеспечивается Россией.

В таких условиях рассчитывать на победу украинского оружия попросту смешно — остается договариваться с Москвой, вымаливая себе уступки. В силу этого, конечно, фантазии Авакова о скорейшем взятии под контроль украинско-российской границы — без решения вопроса о политическом устройстве Украины и роли в нем Донбасса — выглядят оторванными от реальности.

Впрочем, нельзя сказать, что позиция Савченко по Донбассу и Крыму — это «глас вопиющего в пустыне». Так, в ноябре 2016 года заместитель украинского министра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявлял, что возврат Крыма в состав Украины в ближайшие время невозможен: «Как бы больно ни было, но я всегда был сторонником того, чтобы говорить людям правду. Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие три–пять лет».

И все же число украинских сторонников решения вопроса Крыма и, особенно, Донбасса в варианте следования результатам крымского референдума весны 2014 года и Минских соглашений осени того же года пока что ничтожно мало. До сих пор основной точкой зрения в Киеве является то, что и Донбасс, и даже Крым Украина сможет вернуть — конечно, при самой активной помощи западных союзников.

Конфронтация как единственное спасение

Заметим, что за прошедшие два года сам Киев сделал все возможное, чтобы максимально отдалить от себя Крым и Донбасс. В случае Крыма киевские власти последовательно ухудшали связи полуострова с континентальной Украиной, вводя водную, энергетическую, а затем и транспортную блокаду против крымчан. Аналогичные меры «рассечения» страны были предприняты и по отношению к Донбассу: вокруг территории непризнанных республик был возведен невидимый «забор» из украинской блокады — финансовой, транспортной, экономической и социальной.

Именно об этом и заявил в своем ответном слове Дмитрий Песков, фактически упрекнув украинские власти в том, что они собственными руками создали «подвешенный» статус Донбасса. По словам Пескова, Киев сам отказывается от этого региона, устроив абсолютную блокаду якобы «полностью украинского» Донбасса.

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Похоже, для нынешних киевских властей вариант неопределенно-враждебного статуса Донбасса, как и педалирование вопроса «потерянного» Крыма, становится критическим условием собственного выживания. Нынешним украинским политикам уже понятно, что у Москвы нет желания «брать на содержание» какие-либо дополнительные украинские территории. Поэтому провокации против ЛНР и ДНР и даже против Крыма рассматриваются Киевом как безнаказанные акты, которые не влекут за собой возмездия, но позволяют поддерживать нужный градус антироссийской военной истерии в украинском обществе.

При этом Киев достаточно здраво оценивает низкую вероятность российского военного вмешательства в конфликт в Донбассе, понимая, что сегодня Москва категорически не заинтересована в масштабном вовлечении своих вооруженных сил еще и в украинские дела — наряду с продолжающимися интенсивными военными действиями в Сирии и потенциальными угрозами на других направлениях. Ну а возможное использование народной милиции ЛНР и ДНР для ответных акций и вероятная потеря некоторых приграничных районов бывших Луганской и Донецкой областей, которая не создаст смертельных проблем для режима Петра Порошенко, рассматривается Киевом как адекватная плата по поддержанию образа «осажденной крепости».

Этот нехитрый сюжет позволяет нынешней украинской элите не заниматься вопросами самой Украины, руководствоваться максимой «Война все спишет» и раз за разом назначать Россию виновницей всех своих бед.

Партия войны, партия мира

Надо сказать, что вопрос российского Крыма, который до сих пор не снят в Киеве с повестки дня, как и вопрос Донбасса, который не имеет на сегодняшний день взаимно устраивающего решения, еще очень долго будет являться центральным в украинском политическом поле. Как показывает опыт осколков СССР, Молдавии и Грузии, непризнанные государственные образования могут существовать неограниченно долго — в том случае, если они имеют стабильный внешний источник легитимности и поддержки. Кстати, в подобной ситуации на протяжении всей Холодной войны существовал Западный Берлин, безопасность и жизнедеятельность которого беспечивались совместными усилиями стран НАТО.

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Более того, нерешенные вопросы между «родительскими» государствами и непризнанными территориями, как правило, чреваты бедами именно для первых, а не для вторых и, уж тем более, не для стран-покровителей последних. Наиболее наглядным примером такого замороженного, а затем взорвавшегося конфликта является война 08/08/08, когда Южная Осетия и Абхазия не только смогли отстоять свою независимость, но еще и присоединили к себе часть спорных территорий, до августовского конфликта находившихся под юрисдикцией Тбилиси.

Впрочем, с Западным Берлином история получилась даже масштабнее: это квазинезависимое образование стало символом крушения целого внешнеполитического блока, под руинами которого погибла обрамлявшая Западный Берлин просоветская ГДР.

Поэтому можно констатировать очевидное: позиция Надежды Савченко — это позиция украинского политического реализма, который должен учитывать, что Крым уже безвозвратно потерян для Украины, а процесс потери Донбасса происходит сегодня на глазах у всех. А вот позиция «вернем и даже захватим еще», которую исповедуют многие киевские политики, — это путь к национальной украинской катастрофе.