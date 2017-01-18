СК РФ взял под контроль резонансное дело об угрозе водителю скорой в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 января. Следователи Петербурга приняли к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел об угрозе убийством водителю скорой помощи в центре города, сообщили главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

«Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), вызвавшего большой общественный резонанс», — рассказали источники в следственных органах Северной столицы.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос об аресте угрожавшего и предъявления ему обвинения. Руководство СК РФ взяло под особый контроль расследование этого резонансного дела.

Ранее в Минздраве России опровергли идею таранить машины, мешающие проеду скорой помощи, передает Национальная служба новостей.