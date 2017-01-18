Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

18 Января 2017 14:18 32

В российской столице прошел VIII Гайдаровский форум. Одна из дискуссий была посвящена современному мировому миграционному кризису. Волна нелегальной массовой иммиграции в Европейский союз сказывается на жизнях сотен миллионов европейцев, и проблема эта с каждым днем принимает все более глобальный характер. Экс-президент Чешской Республики, известный сторонник евроскептицизма Вацлав Клаус в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ выразил уверенность в том, что в будущем Европа едва ли будет готова к тому, чтобы сменить направление своей миграционной политики.

Вацлав Клаус – бывший премьер-министр, а затем и президент Чехии, который сегодня является одним из самых известных противников евроинтеграции и не перестает ее критиковать при каждом удобном случае, в том числе рассуждать о возможном распаде Евросоюза. Опытный политик, Клаус явно не рад тем переменам, которые сегодня переживает это политическое и экономическое объединение европейских государств, и особенно это касается его разобщенности. С репортером ФАН-ТВ Клаус поговорил на одну из своих излюбленных сегодня тем – на тему миграции в Европе.

– Что говорит о том, что массовая миграция в Европе – в частности, в Восточной – это явление отчетливо негативное?

– Миграция всегда негативна. Если мы говорим о массовой миграции, люди делают ошибку в том, что не отличают индивидуальную миграцию – явление, которое существует десятилетия, столетия. Всегда приятно, если на улице есть итальянские, китайские рестораны – это другая вещь. Но массовая миграция – это совсем другое явление. Люди не приходят в страну, чтобы они были нормальными жителями этой страны, они хотят привнести в нее свою культуру, свои взгляды, свою философию, и это совсем другое явление. Я абсолютно против этого и должен сказать, что это может ликвидировать Европу – такую, какой мы ее знаем.

– К какому пониманию Европа должна прийти, как ей осознать грань между так называемой политической корректностью и сохранением суверенитета своих стран, своей культуры?

– Я боюсь, что Европа уже это потеряла, и будет долгосрочная борьба за то, чтобы эта идея опять вернулась к нам.

Напомним, ранее ФАН-ТВ публиковало эксклюзивное интервью португальского экономиста, директора Центра глобализации и управления Школы бизнеса и экономики NOVA Хорхе Брага де Маседо, который также принимал участие в Гайдаровском форуме. В этой беседе он поделился своим видением будущего интеграционных процессов в Евросоюзе, торговой политики без Великобритании и роли России в мире.

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