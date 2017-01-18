Пойманный в Одинцово наркоторговец может провести 20 лет в тюрьме за 100 гр гашиша

Москва, 18 января. В Одинцово задержан наркоторговец. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы за 100 граммов гашиша, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В подмосковном Одинцово задержан 33-летний житель Тверской области. У него изъяты 99,9 граммов гашиша.

Наркоторговца удалось задержать в ходе «Проверочной закупки». У мужчины изъяли деньги за гашиш и доставили в отдел полиции. Против него заведено дело о незаконной торговле наркотиками в крупном размере. Наркоторговцу грозит 20 лет в тюрьме, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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