Зоркие глаза снайпера: тепловизиционный прицел IWT LF640 PRO2 MUTANT

Время, когда на рынке стрелкового оружия мы могли похвастаться только надежными, но простыми автоматами Калашникова, проходит. Все больше высокотехнологного оружия и оснащения к нему производится отечественными оружейниками. Одно из таких изделий — тепловизиционный прицел IWT LF640 PRO2 MUTANT, разработанный компанией «Инновационные Оружейные Технологии».

Причем прицел не только разработан отечественными конструкторами, но и производится на российском предприятии — Красногорском заводе имени С. А. Зверева. Собственно говоря, этот прицел является головным изделием целого семейства прицелов IWT LF640. Нельзя сказать, что перед нами нечто принципиально новое или революционное. Но несомненно, эта линейка во всем своем диапазоне не уступает лучшим мировым образцам, а многие из них и превосходит. А прицел — это именно то, что и делает оружие, иногда даже линейных пехотных образцов снайперскими.

Изначально, с приходом господства огнестрельного оружия на поле боя, прицельная стрельба была довольно проблематичным делом, даже отчасти мифическим. Меткие стрелки, разящие на любом расстоянии муху в глаз, существовали только на страницах романов Фенимора Купера. В реальности все было гораздо печальнее.

Дальность эффективной одиночной стрельбы в XVIII веке, то есть во времена Полтавской битвы, составляла не более 100 шагов — это около 70-80 метров. И при этом даже лучшие стрелки не могли добиться более 75% попаданий по мишени размером 180х120 см. То есть в рост человека еще реально было попасть, но только если это был гренадер или кавалергард. А вот горизонтальные габариты силуэта человека уже представляли проблему.

На большие дистанции эффективной была только стрельба залпами, то есть когда целью был плотный строй солдат. Стрельба на расстояние более 150 метров считалась практически бесполезной.

Впрочем, меткие стрелки все же в армии применялись. Во время Войны за независимость армия Джорджа Вашингтона использовала для комплектации своих войск добровольцев, среди которых было немало охотников. Они практиковали одиночную стрельбу из-за укрытий на большой дистанции, это было эффективно, но все же, вряд ли этих стрелков можно было назвать снайперами. Во время Наполеоновских войн британским снайпером Томасом Планкетом был убит французский генерал Кольбер, в ответ во время Трафальгарской битвы французский унтер-офицер, заняв позицию на мачте корабля, смертельно ранил адмирала Нельсона.

Но все изменилось с появлением в середине XIX века нарезного оружия — штуцеров. Собственно, именно тогда и появился термин «снайпер». Забавно, но слово это к военному делу отношения не имеет. Снайп — это английское название мелкой, но шустрой болотной утки. Гастрономической ценности она не имеет, но стрельба по ней весьма сложна. Среди английских аристократов появилось увлечение — снайпинг. Охота на снайпа. Это был почти спорт. Увлекающиеся этим видом охоты и получили называние — снайперы.

Во время Крымской войны британские снайперы, завербовавшиеся в армию, сменили цель. Теперь они охотились на людей. По всей видимость именно пулей снайпера был смертельно ранен в голову на Малаховом кургане руководитель обороны Севастополя адмирал Павел Степанович Нахимов.

Но снайперские прицелы появились позже, во время гражданской войны в США. Специальные трубки крепились параллельно ружейному стволу, и сквозь них стрелок наводил оружие на цель. Оптики в таких прицелах не было. Однако подобное приспособление облегчало прицеливание и увеличивало точность.

Первые же оптические прицелы появились у немцев во время Первой мировой войны. Однако, вопреки расхожему мнению, кратность, то есть приближение цели, вообще не являлось смыслом оптического прицела. Кратность прицелов Первой мировой составляла ровно единицу, Второй мировой — до полутора-двух единиц. Большая кратность сужала наблюдаемое пространство и делала снайпера практически слепым — он просто не видел, что происходит вне поля зрения прицела.

Главный смысл оптики — удобность прицеливания. Вместо мушки и целика, который стрелку приходится совмещать с целью, то есть три объекта, он получал прицельную марку, которую достаточно навести и удерживать на цели. Два объекта. На расстоянии 200-300 метров это было крайне эффективно.

Большая кратность появилась много позже, в 50-х годах, когда потребовалось вести огонь на большие и сверхбольшие дистанции и появилось соответствующее оружие. При этом, наиболее эффективными были прицелы с переменной кратностью: когда стрелок сначала обнаруживал цель, а потом приближал ее оптически. Это позволило вести огонь на дистанциях свыше полукилометра.

Современный снайперский прицел это многофункциональный, не только и не всегда оптический прибор. С каждым годом электроники становится все больше. И все дальше становятся дистанции огня, что вы и видите из нашей инфографики. И все больше стрельба автоматизируется, снимая со стрелка множество манипуляций: речь об определении дистанции с помощью дальномера и сверке с таблицами стрельбы. Современный процесс стрельбы сравним с управлением космическим кораблем, а сами прицелы давно превратились в компьютеры. Одним из которых и является IWT LF640 PRO2 MUTANT.

Все данные, в том числе и таблицы стрельбы, вносятся в прицел программно. Это и статистические данные — баллистика оружия и боеприпасов, и динамические, получаемые прицелом в режиме реального времени — температура, влажность и ветер. Причем для этого вам не нужно подключение к компьютеру, прицел автономен и запоминает варианты установок для разных условий, боеприпасов, видов и даже отдельных экземпляров в зависимости от результатов пристрелки.

Эти установки вы можете переключить буквально двумя-тремя нажатиями. Как на современных фотоаппаратах. Впрочем, это не просто сравнение. IWT LF640 PRO2 MUTANT может записывать цифровое видео и делать снимки.

MUTANT похож более на систему ПВО — он имеет захват цели на дистанциях свыше километра. А на дистанциях около полукилометра определяет тип цели. Кто играл в современные компьютерные игры, знает о таких приятных мелочах. Однако в играх это кажется фантастикой.

А прицел IWT LF640 PRO2 MUTANT — реальность. Разработки и производства российских производителей.