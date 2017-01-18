Парламент без страны и народа, но с коррупцией, мордобоем и педофилами

Европейский парламент начал новый 2017 год с избрания нового спикера. Голосование прошло 17 января в Брюсселе на пленарной сессии Европейского парламента. Новым спикером по итогам голосования стал 63-летний представитель Италии Антонио Таяни.

А на своем последнем заседании в 2016 году депутаты Европарламента в очередной раз приняли декларацию, в которой традиционно заклеймили распространение страха и ненависти по отношению к беженцам и мигрантам. При этом в документе не было сделано никакого разделения между политическими и экономическими мигрантами — так в толерантной Европе называют любителей жить на социальные пособия.

Впрочем, эта декларация, как практически все другие документы, принимаемые Европейским парламентом, к реальной жизни граждан Европейского Союза отношения не имеет. В любом государстве парламент принимает законы, по которым живут граждане страны, утверждает бюджет и правительство. У Европарламента нет права на законодательную инициативу, законы по которым живут граждане ЕС, принимают их национальные парламенты.

В весьма любопытных аспектах деятельности Европейского парламента разбирался спецкор Федерального агентства новостей в Европе.

Парламент, который никого не представляет

Европарламент утверждает бюджет Европейского союза, но не самостоятельно, а вместе с Советом ЕС. Этот орган состоит из 28 глав государств-членов ЕС и имеет решающее слово. Членов правительства ЕС — комиссаров Европейской комиссии — Европарламент тоже только утверждает.

Таким образом, у Европейского парламента реальных функций практически нет, и он просто штампует решения, принятые Советом ЕС и Европейской комиссией. Европарламент напоминает Президиум Верховного совета СССР, утверждавший решения ЦК КПСС, с той только разницей, что последнему, формально по Конституции СССР, принадлежала вся полнота законодательной власти, а Европарламент об этом может только мечтать.

Единственное, что есть реального у Европарламента, — это его депутаты, его аппарат и его бюджет. Так как финансируется этот орган из общеевропейских денег — то есть непонятно чьих — то он может ни в чем себя не ограничивать. Поэтому Европейский парламент состоит из 751 профессионального депутата, это второе место по численности в мире после Индии, но там депутаты принимают законы, регулирующие жизнь 1,3 миллиарда жителей страны, а здесь регулируется жизнь только 7652 человек, работающих в аппарате Европарламента.

За чей счет банкет?

Бюджет ЕС на период 2014-2020 годов составляет 960 миллиардов евро. Из них 5,8% идут на содержание администрации — семи органов ЕС, в том числе Европарламента, в которых трудятся 55 тысяч евродепутатов, еврокомиссаров и чиновников. Нетрудно подсчитать, что в год на их содержание тратится около 8,5 миллиардов евро. Для сравнения: расходная часть бюджета Латвии 8,367 миллиарда евро, и проживает там около двух миллионов человек.

То, что чужие деньги считать в Европарламенте не принято, видно хотя бы из того, что его заседания проходят и в Брюсселе, и в Страсбурге, а руководство аппарата Европарламента находится в Люксембурге. На перелеты в бизнес-классе нескольких тысяч бюрократов ежемесячно тратятся огромные деньги.

О своем персональном материальном благополучии евродепутаты конечно тоже не забыли. Зарплата рядового депутата составляет 8213 евро. За участие в каждом заседании, которых около 15 в месяц, евродепутату положено еще 306 евро, даже если он не произнес там ни слова. Таким образом, депутат получает больше, чем канцлер Германии — оклад Ангелы Меркель 12803 евро в месяц.

Но это только начало: кроме того евродепутату положены помощники, на содержание которых можно тратить до 23392 евро в месяц, положен ему и офис на родине, на который он получает 4320 евро в месяц. На транспортные расходы депутату платят еще 4000 евро в месяц.

Не забыт и летний отдых — за поездки вне ЕС евродепутату выдают еще 4264 евро в год. Разумеется, большинство таких поездок за пределы ЕС осуществляются на острова возле экватора с целью проверки местной экологии, в сопровождении членов семьи, подруг и друзей.

Впрочем, для бесплатного посещения экзотических стран проводятся еще и международные конференции. Так в конце декабря 2016 года прошла очередная 32-я по счету ассамблея Европарламента с депутатами из Африки, а также Карибского и Тихоокеанского регионов в столице Кении — Найроби. По итогам ассамблеи была принята традиционная декларация в поддержку всего хорошего и с осуждением всего плохого.

Не забыли депутаты и о своих пенсиях: по достижении 63 лет каждый бывший евродепутат получает пенсию от 1437 до 5749 евро в месяц, в зависимости от выслуги лет на этом посту. Так как эта пенсия платится из бюджета ЕС, то на размер пенсии, получаемой на родине, она не влияет.

С чемоданом от видеокамеры

Интересно, что, несмотря на весьма щедрую оплату, депутаты пытаются увильнуть даже от своей единственной обязанности — присутствовать на заседаниях Европарламента. Съемочная группа немецкого канала RTL, возглавляемая известным журналистом Гансом-Петером Мартином, запечатлела, как евродепутаты приезжают в парламент с чемоданами, ставят свою подпись для доказательства участия в заседании, а затем, не заходя в пленарный зал, уезжают в аэропорт. Любой желающий может посмотреть, как бежали евродепутати с чемоданами от телевизионных камер.

Правда это продолжалась недолго: прибывшие семь охранников выставили телевизионщиков, несмотря на то, что те имели разрешение на съемку.

«Кражей» у своих избирателей 306 евро за участие в заседании финансовые преступления евродепутатов не ограничиваются. В сентябре 2016 года телекомпания НТВ сообщила, что 266 депутатов Европарламента получают финансовые вознаграждения от известного финансиста Джорджа Сороса, из чего можно сделать вывод, что этот орган отстаивает интересы не столько объединенных государств Европы, сколько Соединенных Штатов Америки.

Маленькие недоразумения

Бывают в Европарламенте и другие «недоразумения». Например, там иногда имеет место нанесение телесных повреждений. Хотя по количеству депутатских драк Европарламенту еще далеко до Верховной рады Украины, где подобные инциденты происходят практически ежемесячно, но по эффективности мордобоя евродепутаты явно впереди планеты всей. Так в октябре 2016 года английский депутат Майк Хукем в ходе драки нанес своему коллеге соотечественнику и однопартийцу Стивену Вулфу удар такой силы, что пострадавший провел в больнице несколько дней.

За одного мальтийца 12 немцев дают

Европарламент также является ярким примером весьма странной «демократии». Так Германия с населением в 82 миллиона представлена там 96-ю депутатами, а Мальту с населением в 430 тысяч — представляют шесть человек. Нетрудно подсчитать, что голос мальтийца имеет в 12 раз больший вес, чем голос немца. Для принятия нужного решения в Европарламенте в ходу такие методы, что по сравнению с ним парламенты самых тоталитарных стран планеты порой кажутся символами народовластия: там хоть теоретически есть возможность проголосовать «против». А вот в Европарламенте его теперь уже бывший председатель Мартин Шульц при избрании своего заместителя объявил, что евродепутаты могут голосовать или «за», или вообще не голосовать:

Дело в том, что это была единственная возможность избрать на эту должность бывшего министра обороны Румынии Иона Мирчу Паску, главной заслугой которого перед «европейской демократией» была организация в своей стране тайной тюрьмы для пыток ЦРУ США.

Сунуть нос в чужие дела

Ввиду того, что к реальной жизни европейцев его парламент имеет весьма отдаленное отношение, он рассматривает вопросы, которые к ЕС отношения вообще не имеют: положение политзаключенных в Китае, женщин в Азии, домашних животных в Африке и т.д. и т.п. Логику понять трудно. Например, действия Воздушно-космических сил России в Сирии рассматривались очень часто, а вот ввод французских войск в Мали вообще не заинтересовал евродепутатов, хотя Франция — член ЕС.

Широкую известность получила принятая 23 ноября 2016 года резолюция Европарламента о противодействии российским СМИ. Однако и тут единственным реальным результатом стало создание рабочей группы из евродепутатов, которые будут этим заниматься. Разумеется, небескорыстно — для этого выделен один миллион евро.

Многократно принимались резолюции с осуждением коммунизма и его преступных действий. Однако, когда поступило предложение запретить бывшим коммунистическим партработникам избираться евродепутатами, документ даже не внесли на рассмотрение, так как его принятие могло оставить без работы многих депутатов из Восточной Европы.

Заигрывания с фашистами

Европарламент утвердил выделение 800 тысяч евро на реконструкцию обелиска Муссолини в Риме и два миллиона евро на восстановление Дворца фашизма в Предаппио, а на многочисленные памятники и могилы воинов Советской Армии никогда не выделялось ни одного евроцента. Я задал вопрос об этом при посещении Европарламента. Мне отвечали очень долго. Если отбросить всю демагогию, ответ такой: Советская армия — это солдаты кровавого коммунистического диктатора Сталина, которые убивали фашистов — будущих граждан Европейского союза.

Кстати, внучка Муссолини — Алессандра — уже 14 лет представляет Италию в Европарламенте и прославилась там фразой: «Все румыны — преступники».

За права педофилов

Кроме внучки Муссолини в Европарламенте есть еще немало «достойных» избранников. Так Францию там представляет заместитель председателя партии «Демократическое движение» Роберт Рошфор. В сентябре 2016 года его задержали в парижском магазине стройматериалов за публичную мастурбацию — от ответственности спас депутатский иммунитет.

С 1994 года депутатом Европейского парламента является Даниэль Кон-Бендит. Его пребыванию в статусе евродепутата не помешало, что еще до своего избрания в автобиографии «Большой базар» он описал свои эротические контакты с пятилетними девочками из собственного частного детского сада.

Еще более откровенен Кон-Бендит был в интервью журналу L’Observer: «Мой флирт с детьми скоро приобрел эротическое направление. Маленькие пятилетние девочки научились меня возбуждать. Несколько раз дети расстегивали мою ширинку и начинали меня ласкать, когда они хотели — я их тоже ласкал».

В 2009 году Даниэль Кон-Бендит объяснил свои действия тем, что «это был социальный эксперимент с целью изучения детской сексуальности». И вот уже почти четверть века он заседает в Европарламенте, возглавляя в нем партию Зеленых. Кроме активной русофобии этот депутат выделяется еще и тем, что требует узаконить права педофилов, указывая, что любители детей ничем не хуже любимцев либеральной демократии — гомосексуалистов.

Кто ваш депутат?

Все это привело к тому, что голосуют за Европарламент ногами — на последних выборах в 2014 году к урнам пришло только 42,5% избирателей ЕС. Например, в Словакии — пришли 13%, в Чехии — 19,5%, в Словении — 21,5%. В большинстве стран евродепутатов избирают по партийным спискам, что позволяет им избежать даже теоретической персональной ответственности перед избирателями.

Поэтому во многих странах ЕС на мой вопрос, кто их евродепутат, люди пожимали плечами или отвечали: «Какой-то (если написать прилично) мужчина с нетрадиционной сексуальной ориентацией». Будете в ЕС — можете проверить лично.