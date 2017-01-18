Мотострелки ЗВО переселились в казармы нового типа

18 Января 2017 14:15 30

Брянск, 18 января. Мотострелковое соединение Западного военного округа в Брянской области получило новые казармы для рядовых и сержантов.

Новые казармы созданы по технологии быстровозводимых модульных сооружений. Двухэтажные постройки обладают автономностью в плане энерго- и водоснабжения. Казармы содержат спальные помещения, рассчитанные на одну тысячу военнослужащих, классы для занятий, хозяйственные помещения, а также комнаты досуга. В текущем году строители сдадут в эксплуатацию порядка 20 казарм нового типа на территории военного городка.