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Полицейского из «танцующего» кортежа в Москве уволили из МВД
Общество

Полицейского из «танцующего» кортежа в Москве уволили из МВД

Сегодня 14:05
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Полицейского из «танцующего» кортежа в Москве уволили из МВД

Москва, 18 января. Полицейский из свадебного кортежа, который нарушил ПДД во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел.

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, старший лейтенант полиции УВД по ТиНАО Москвы был уволен по результатам проверки. На данный момент проводится проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает правила дорожного движения. По некоторым данным, свадебный кортеж заблокировал несколько улиц в Москве, а иномарка, которая двигалась во главе кортежа, несколько километров проехала задним ходом. 

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Алия Шарафутдинова
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