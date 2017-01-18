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Донбасс: штаб АТО латает дыры на фронте необстрелянными срочниками
Новороссия

Донбасс: штаб АТО латает дыры на фронте необстрелянными срочниками

Сегодня 14:28
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Донбасс: штаб АТО латает дыры на фронте необстрелянными срочниками

Луганск, 18 января. Украинские военнослужащие-контрактники отказываются выполнять приказы своего командования в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в среду рассказал пресс-секретарь Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Установлены факты коллективных отказов от выполнения преступных приказов командира-нациста и членовредительства военнослужащими контрактной службы 24-й бригады ВСУ»,  — отметил он.

Согласно предварительной информации, один из украинских силовиков выстрелил себе в ногу, отказавшись обстреливать населенные пункты ЛНР. В результате командование Вооруженных сил Украины приняло решение задействовать срочников.

Как ранее сообщала Газета.Ru, представители ЛНР рассказали о том, что ВСУ скрывают факты мародерства в Донбассе.

Читайте по теме: Новости Новороссии: ВСУ обстреливают Донбасс, Киев пытался завербовать жителя ЛНР

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Алексей Громов
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