Microsoft объявила дату смерти Windows 7

Вашингтон, 18 января. Из-за возросших требований к безопасности и сплошного перехода новейших операционных систем на облачные виды коммуникаций, компания Microsoft намерена в скором времени прекратить поддержку своей операционной системы Windows 7. После 2020 года самая популярная операционная система во всем мире перестанет получат обновления и техническую поддержку от своих создателей.

Компьютерные магнаты намерены избавиться от лишних затрат при обслуживании старых версий своей операционной системы и потерь времени из-за действия вредоносных программ, и добиться максимальной отдачи от современного компьютерного оборудования.

«Windows 7 постепенно уходит в прошлое. В наше время она не соответствует ни требованиям современной технологии, ни высоким стандартам безопасности, которые требуются от систем IT, — утверждает Маркус Ницшке, глава департамента Windows в германском отделении Microsoft. — Уже занимаясь Windows XP мы поняли, что компании обязаны заранее предпринимать шаги для избежания возможных рисков и затрат».

В настоящее время, уверяют создатели, наиболее выгодной операционной системой является новейшая Windows 10, срок бесплатного перехода на которую уже истек.