Психологи: Смайлики могут многое рассказать о человеке

Лондон, 18 января. Британские ученые после масштабного исследования пришли к выводу, что по используемым пользователями смайликам можно многое рассказать о человеке.

Британские социологи из университета Эдж-Хилл в Ормскирке оценили значение вспомогательных символов — смайликов для понимания характера человека. По мнению Линды Кай, использование смайликов в Интернете и реальных жестов в повседневной жизни задействуют одну и ту же область головного мозга.

Следовательно, изучение смайликов в контексте психологического портрета человека может помочь раскрыть личность. Британцы считают, что многие пользователи придают смайликам особое значение, поскольку они могут передать смысловые и интонационные оттенки в тексте. В итоге социологи предложили ввести новый раздел психологии — киберпсихологию, которая могла бы изучать данный феномен.