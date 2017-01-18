Lada Priora стала народным автомобилем на Северном Кавказе

Москва, 18 января. Российский автомобиль Lada оказался самой популярной маркой на Северном Кавказе, согласно данным, предоставленной службой «Автостат».

Выяснилось, что звание народного автомобиля безоговорочно завоевала LADA Priora. В прошлом году в Северо-кавказском федеральном округе было куплено 8,3 тыс. машин этой модели. На втором месте по популярности оказалась LADA Granta, которая продалась в СКФО в количестве 6,9 тыс. машин, а третье место досталось новой LADA Vesta (4,8 тыс. машин). Оставшиеся места распределили между собой иномарки — Hyundai Solaris, Toyota Camry, VW Polo и Kia Rio.