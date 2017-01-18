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Наташа Королева растрогана разрешением СБУ посетить похороны бабушки
Общество

Наташа Королева растрогана разрешением СБУ посетить похороны бабушки

Сегодня 14:05
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Наташа Королева растрогана разрешением СБУ посетить похороны бабушки

Москва, 18 января. Популярная российская певица Наташа Королева поблагодарила Службу безопасности Украины за разрешение посетить Украину в связи с похоронами своей бабушки. Ранее Киев запретил исполнительнице въезд в страну, посчитав ее творчество угрожающим государству.

«Спасибо, мир не без добрых людей!» — написала в соцсети Наташа Королева, узнав, что ей разрешили приехать на похороны бабушки.

СБУ в конце 2016 года неожиданно для всех на пять лет запретила въезд в страну Наташе Королевой, которая, кстати говоря, является уроженкой Киева.

В среду, как сообщает «Свободная пресса», Наташа Королева узнала о смерти родственницы и написала в Instagram о своих переживаниях, ведь вышло так, что у нее нет возможности приехать на похороны. После этого в СБУ пообещали, что сделают исключение и пустят российскую певицу в страну.

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Таисия Григорьева
#наташа королева
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