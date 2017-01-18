Музеи Крыма оспорили решение суда Амстердама по скифскому золоту

Москва, 18 января. Крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама, который ранее принял решение о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщила юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, которая представляет интересы музеев.

«В апелляционный суд Амстердама 16 января подано заявление об апелляционном обжаловании со стороны крымских музеев», — сказала Сивицкая в комментарии «Интерфаксу».

Также она добавила, что развернутый текст апелляции будет представлен позже, а сроки ее рассмотрения определит суд.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что Окружной суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото из музея Алларда Пирсона в Амстердаме должно быть возвращено на Украину.