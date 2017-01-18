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Политика

Россия помогает решить проблему Донбасса не ради снятия санкций — Лавров

18 Января 2017 13:47
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Россия помогает решить проблему Донбасса не ради снятия санкций — Лавров

Москва, 18 января. Россия не думает о санкциях, когда пытается урегулировать конфликт в Донбассе. Такое заявление в среду сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, работая над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписал минские договоренности, честно пройти свою часть пути, не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то, добиться решения об их отмене», — отметил он.

Глава российского МИД подчеркнул, что Европа нашла «лукавую» формулу отмены санкций, которая заключается в выполнении минских соглашений. При этом европейские политики прекрасно понимают, что украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

Геннадий Плющев

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