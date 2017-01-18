Россия согласилась на вооружение и увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

18 Января 2017 15:34 37

Москва, 18 января. Россия готова к увеличению числа действующих наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, которым будет разрешено носить стрелковое оружие. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Австрии.

«РФ готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и на складах в Донбассе, они могут иметь стрелковое оружие», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что ввод отдельной вооруженной полицейской миссии в Донбасс будет противоречить Минским договоренностям.

Ранее в Кремле отреагировали на предложение украинского нардепа Надежды Савченко отдать России Крым в обмен на Донбасс, заявив, что статус Крыма не является предметом дискуссий, передает Ura.ru.

При этом в ЛНР и ДНР заявили, что диалог с Савченко возможен, только в частном порядке, поскольку она не наделена соответствующими полномочиями, сообщала «Газета.ру».