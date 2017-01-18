Корабли Тихоокеанского флота покинули порт Пусан Республики Корея

Пусан, 18 января. Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в южнокорейский порт Пусан.

Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» находятся в дальнем морском походе с октября 2016 года. За это время они совершили заходы в порты Индонезии, Таиланда, Индии и Филлипин. В Южной Корее моряки встретились с командованием ВМС Республики, властями города Пусан и генеральным консулом РФ. Военные моряки осмотрели достопримечательности города и провели несколько дружественных спортивных мероприятий с корейскими коллегами. Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул порт Пусан.