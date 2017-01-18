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Происшествия

Сейсмологи сообщают об угрозе подземных толчков для туристических районов Рима

18 Января 2017 14:00
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Сейсмологи сообщают об угрозе подземных толчков для туристических районов Рима

Рим, 18 января. Пассажиров метро экстренно эвакуируют в Риме после землетрясения. В это время итальянские сейсмологи сообщают об угрозе подземных толчков для туристических районов города.

Жителей Италии вновь пугают подземные толчки. Последний был зафиксирован в 13.14 по московскому времени. По словам очевидцев, новое землетрясение ощущалось в исторической части Рима.

За час до этого было зафиксировано землетрясения магнитудой 5,3. После этого в метро была организована экстренная эвакуация пассажиров. Сведений о разрушениях на данный момент не поступало.

Как подчеркивают специалисты, очаг землетрясения находился в 109 километрах к северо-востоку от Рима на глубине 10 километров.

Напомним, ранее мощнейшее землетрясение произошло в центральной части Италии в ночь на 24 августа, число жертв составило 297 человек, передает «Газета.ru».

Катерина Тимошенская

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