Путин проведет совещание по позитивным тенденциям в экономике

Москва, 18 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшнем совещании по вопросам экономики планируется выбрать общий подход для сохранения позитивных тенденций.

Сегодня российский президент проведет совещание по вопросам экономики в традиционном формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В данном случае речь идет о том, чтобы обменяться мнениями о том, где мы находимся в экономическом плане, и выработать общий подход, направленный на сохранение тех, пускай скромных, но все-таки позитивных тенденций, которые сейчас наблюдаются в российской экономике», — прокомментировал представитель Кремля. Также Песков добавил, что у Путина запланированы несколько рабочих встреч и международный телефонный разговор.