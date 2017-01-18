Пьяная омичка избила 14-летнего сына кочергой и выгнала на улицу в 30-градусный мороз

18 Января 2017 14:04 31

Омск, 18 января. Следователи в Омской области возбудили два уголовных дела после публикаций в СМИ об истязании беспомощного ребенка, которого пьяная мать сначала избила кочергой, а потом выгнала на улицу.

По версии следствия, 14 января 37-летняя жительница поселка Муромцево спьяну избила кочергой 14-летнего сына, отстающего в психическом развитии. Ребенок поплатился за то, что указал матери на ее пьянство. После этого злоумышленница выгнала мальчика, на котором не было верхней одежды и обуви, на улицу в 30-градусный мороз.

На помощь мальчику с обмороженными ногами пришла бабушка, которая доставила его в больницу. Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь. Следователи завели уголовные дела на женщину и сотрудников местных органов опеки, подозреваемых в халатности.

Добавим, ранее в Оренбурге было возбуждено уголовное дело по факту похищения 12-летней школьницы. К счастью, девочку нашли живой, а подозреваемого преступника задержали, передает НСН.